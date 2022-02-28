Cimere 15 bin 616 başvuru yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cimere 15 bin 616 başvuru yapıldı

28.02.2022 10:36
Cimere 15 bin 616 başvuru yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gelen başvurular ile ilgili değerlendirme raporu paylaştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gelen başvurular ile ilgili değerlendirme raporu paylaştı. Rapora göre Düzce'de 2021 yılında 15 bin 616 başvuru yapıldı.

Düzce Valiliği 2021 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Düzce içinde yapılan başvurular ile ilgili değerlendirme raporu paylaştı. Bu kapsamda 2021 yılında merkeze internet üzerinden 13 bin 166 başvuru yapıldı. Telefon ile 2 bin 267, mektup aracılığı ile 81 ve merkeze giderek 102 başvuru yapıldı. 4 bin 274 şikayet başvurusu alınırken, 10 bin 101 istekte bulunuldu. 441 adet bilgi edinme başvurusu yapılırken, 173 adet görüş önerisinde bulunulurken, 493 adet ihbar, 134 adette diğer konular için işlem yapıldı. 7 bin 115 başvuru ile Sosyal Hizmetler konusunda en çok başvuru olurken, ikinci sırayı 960 başvuru ile Mahalli hizmetler aldı. Sağlık, Kamu ve Özel Sektör çalışanları ve CİMER başvuru Hizmetleri de en çok başvuru yapılan konular oldu. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Başkan Faruk Özlü, eski milletvekillerini ağırladı Başkan Faruk Özlü, eski milletvekillerini ağırladı Eşi vefat etmiş kadınlara destek 99 bin lira destek Eşi vefat etmiş kadınlara destek 99 bin lira destek Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret Kaymakam adayından Vali Atay'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Düzce Valiliği, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cimere 15 bin 616 başvuru yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
10:08 Yaptırımlardan etkilenen ünlü Rus işletmeci "Savaş umurumda değil" sözleriyle isyan etti!
10:05 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!
09:57 Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt: Evet, kalça dolgusu
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:43:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cimere 15 bin 616 başvuru yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement