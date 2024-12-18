Çimko\'dan Kadın İstihdamına Destek

Yerel

Çimko, sektörde örnek teşkil edecek bir adım atarak, şirketin hem yerel kalkınmaya hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine olan katkısını somutlaştırdı. Hatay'daki hazır beton tesisinde iki kadın mikser şoförünü istihdam eden Çimko, sahadaki kadın istihdam oranının artmasına da katkı sundu.

Faaliyet gösterdiği bölgenin refahını artırmayı hedefleyen Çimko, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda kadınların toplumdaki konumuna destek vermek ve iş hayatındaki varlığını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Hatay'daki hazır beton tesisinde mikser şoförlüğü görevini iki kadın çalışana emanet eden şirket, 'mesleklerin cinsiyeti olmaz' mesajını vererek toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelik önemli bir adım attı. Eylül ayında göreve başlayan Gamze Özcan ve Hikmet Ungan, aynı zamanda Çimko'nun ilk kadın mikser operatörleri oldu.

"Operatörlerimiz, tüm kadınlara cesaret verecek"

Bu anlamlı istihdamın yalnızca şirket için değil, bölge halkı için de güçlü bir adım olduğunu belirten Çimko CEO'su Dr. Önder Kırca, "Çimko olarak 'önce insan' ilkesiyle hareket ediyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın yeniden toparlanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve desteğimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte, sektörde az olan kadın iş gücünü artırmaya yönelik bir adım atarak iki kadın mikser operatörünü istihdam ettik. Özellikle Hatay'da çalışmak isteyen Gamze ve Hikmet Hanım, hem Hatay'a hem de kendi mesleklerine duydukları tutkuyla bölge için önemli bir değer oluşturacaklar. Beton taşıyorlar ama bunu Hatay için yapıyor olmaları özellikle anlamlı. 'Mesleklerin cinsiyeti olmaz' anlayışını en iyi şekilde gösteriyorlar" dedi.

"İşimizin geleceğinde daha fazla kadının yer almasını istiyoruz"

Sürdürülebilir büyüme için kadınların toplumda ve iş hayatındaki varlığını önemsediklerini söyleyen Kırca, şöyle devam etti: "Sektörümüzde özellikle sahada kadın istihdamı istediğimiz ölçüde değil. İşimizin geleceğinde daha fazla kadının yer almasını istiyoruz. Çalışma alanlarının iyileştirilmesi, iş alanlarının güzelleştirilmesi için çalışanlarımızın ihtiyacı olan tüm imkanları sağladık. Kadın çalışanların çimento ve beton sektöründe daha fazla yer alması hedefiyle sorumluluk üstleniyoruz Bu yıl attığımız ilk adımlar ile operatörlerimizin çabaları tüm kadınlara cesaret vereceğine inanıyoruz."

"İlk olma cesaretini göstermek ve kadınlara ilham vermek gurur verici"

Çimko'nun Antakya tesislerinde işe başlayan kadın mikser operatörlerinden Hikmet Ungan, "Eylül ayından beri Çimko'da mikser operatörü olarak çalışıyoruz. Hepimizi derinden etkileyen 6 Şubat depremi sonrası Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için elimizi uzatmak istedik. İlk olma cesaretini göstermek ve kadınlara ilham vermek gurur verici" şeklinde konuştu.

Gamze Özcan ise çalıştıkları tesisin aynı zamanda evleri olduğunu belirterek "Çimko ihtiyacımız olan her şeyi bize sağladı. Bu endüstride kadın çalışan olmak beklenmedik bir durum gibi görünüyor ama mesleklerin cinsiyetinin olmadığı herkes bilmeli. Başarmak için istemek yeterli" diye konuştu. - GAZİANTEP