Çin, havayolu şirketlerine Boeing\'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri küresel ticaret savaşı endişelerini artırırken, Çin'den ABD'ye bir misilleme daha geldi.

UÇAKLARIN ALIMINI DURDURMA TALİMATI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin'in ABD'nin yüzde 145'lik gümrük vergisi uygulama kararına karşılık, yerli havayolu şirketlerine Boeing uçakların alımını durdurma talimatı verdiği bildirildi. Pekin yönetiminin ayrıca Çinli firmalardan ABD menşeili uçak parçası ve ekipmanlarının alımını durdurmalarını istediği aktarıldı.

HAVAYOLLARI ŞİRKETLERİNE YARDIM YAPILACAK

Çin hükümetinin, kararın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Boeing uçaklarını kiralayan ve daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmaları beklenen havayolları şirketlerine yardım sağlamanın yollarını değerlendirdiği belirtildi. Çin'in en büyük havayolu şirketleri olan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines'ın 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 adet Boeing uçağı teslim almasının planlandığını hatırlatan uzmanlar, Çin'in kararının ABD'li uçak üreticisinin ticari performansını önemli ölçüde etkileyebileceği yorumunda bulundu. Boeing'den konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.