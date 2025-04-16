Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi - Son Dakika
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Yerel

Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin, havayolu şirketlerine Boeing\'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'in, ABD'nin yüzde 145'lik gümrük vergisi uygulama kararına misilleme olarak yerli havayolu şirketlerine Boeing uçakların alımını durdurma talimatı verdiği bildirildi.

16.04.2025 02:30
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri küresel ticaret savaşı endişelerini artırırken, Çin'den ABD'ye bir misilleme daha geldi.

UÇAKLARIN ALIMINI DURDURMA TALİMATI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin'in ABD'nin yüzde 145'lik gümrük vergisi uygulama kararına karşılık, yerli havayolu şirketlerine Boeing uçakların alımını durdurma talimatı verdiği bildirildi. Pekin yönetiminin ayrıca Çinli firmalardan ABD menşeili uçak parçası ve ekipmanlarının alımını durdurmalarını istediği aktarıldı.

HAVAYOLLARI ŞİRKETLERİNE YARDIM YAPILACAK

Çin hükümetinin, kararın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Boeing uçaklarını kiralayan ve daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmaları beklenen havayolları şirketlerine yardım sağlamanın yollarını değerlendirdiği belirtildi. Çin'in en büyük havayolu şirketleri olan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines'ın 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 adet Boeing uçağı teslim almasının planlandığını hatırlatan uzmanlar, Çin'in kararının ABD'li uçak üreticisinin ticari performansını önemli ölçüde etkileyebileceği yorumunda bulundu. Boeing'den konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini ise 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Buna rağmen, ABD'ye misilleme yapan Çin'e yönelik gümrük vergisi oranı yüzde 145'e çıkarılmıştı. Trump'ın gümrük vergisi hamlesi, küresel ticaret savaşı endişelerini artırmıştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • tolga altun:
    işte gerçek güç bu uyguluma yapiyolar almanya bizi kiskaniyo demiyo bizim gibi çakma laf salatasi yapmiyolar türkiye yüzyıli,almaya bizi kıskanıyo , deyipte arka planda el etek öpmediler helal olsun çin gelecegin süper gücü 23 15 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Filler tepişiyor bakalım altta kim ezilecek? 13 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    boing kiralamayida yasaklasın 11 1 Yanıtla
  • barış ates:
    Bunlar didişirken olan bize olmasın malum komşu yellenirken biz sıçarız 2 0 Yanıtla
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