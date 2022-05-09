Çin'den Tayvan açıklarında tatbikat - Son Dakika

Çin ordusu, Tayvan'a yakın sularda geçtiğimiz hafta bir askeri tatbikat düzenlediğini açıkladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, 6-8 Mayıs günlerinde Tayvan'ın doğu ve güneydoğusundaki sularda askeri tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi. Hava, deniz ve konvansiyonel füze kuvvetlerinin katıldığı tatbikatla ortak muharebe kapasitesinin test edilmesinin ve ilerletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Tayvan makamları, geçen cuma günü Çin'e ait 18 uçağın Tayvan hava savunma bölgesine girdiğini, ihlallerin hafta sonunda da sürdüğünü açıklamıştı. Tayvan'ın da geçen hafta adanın güney ve güneydoğu açıklarında tatbikatlar gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Pekin yönetimi, Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor

Çin'de iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times'ın haberinde, Çin ordusunun söz konusu tatbikatı yaptığı bölge, "Tayvan'ın güç kullanılarak Çin anakarasına katılması için düzenlenecek operasyon esnasında dış müdahaleleri önlemek için kritik bir nokta" olarak nitelendirildi. - PEKİN