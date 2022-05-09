Çin'den Tayvan açıklarında tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'den Tayvan açıklarında tatbikat

09.05.2022 09:49
Çin'den Tayvan açıklarında tatbikat

Çin ordusu, Tayvan'a yakın sularda geçtiğimiz hafta bir askeri tatbikat düzenlediğini açıkladı.

Çin ordusu, Tayvan'a yakın sularda geçtiğimiz hafta bir askeri tatbikat düzenlediğini açıkladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, 6-8 Mayıs günlerinde Tayvan'ın doğu ve güneydoğusundaki sularda askeri tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi. Hava, deniz ve konvansiyonel füze kuvvetlerinin katıldığı tatbikatla ortak muharebe kapasitesinin test edilmesinin ve ilerletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Tayvan makamları, geçen cuma günü Çin'e ait 18 uçağın Tayvan hava savunma bölgesine girdiğini, ihlallerin hafta sonunda da sürdüğünü açıklamıştı. Tayvan'ın da geçen hafta adanın güney ve güneydoğu açıklarında tatbikatlar gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Pekin yönetimi, Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor

Çin'de iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times'ın haberinde, Çin ordusunun söz konusu tatbikatı yaptığı bölge, "Tayvan'ın güç kullanılarak Çin anakarasına katılması için düzenlenecek operasyon esnasında dış müdahaleleri önlemek için kritik bir nokta" olarak nitelendirildi. - PEKİN

YORUMLAR
500
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde

Çin Halk Cumhuriyeti, Tatbikat, Tayvan, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çin'den Tayvan açıklarında tatbikat - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
09:34 Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!
09:32 Teşkilat'ın son bölümü nefesleri kesti! Halit'in oyunu Yıldırım'ın sonu oldu
09:28 Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
09:23 Metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü
09:13 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı?
09:04 Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı zaferin yıldönümünde çocuklara Ukrayna savaşının simgesi olan "Z" amblemli giysiler giydirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 09:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'den Tayvan açıklarında tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement