Çine Belediyesi, Gölbaşı Eğitim Atölyesi\'nde Kitap Kafe açtı

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ın yeni dönem projelerinden olan 'Kitap Kafe'nin ilki, Gölbaşı Eğitim Atölyesi bünyesinde açıldı.
Çine Belediyesi tarafından Şevketiye Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'ne kazandırılan Gölbaşı Eğitim Atölyesi coşkulu bir törenle kapılarını açtı.
Açılışa Başkan Kıvrak, Aydın Esnaf Odası Başkanı Metin Uyar, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi Adayları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşan Başkan Kıvrak, şunları söyledi:
"GENÇLERİMİZ İSTERSE KİTAP KAFE'LERİMİZİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"
"Gelecek dönem projelerimizden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerimizin sosyalleşebileceği, güvenli bir ortamda ikramlarımız eşliğinde ders çalışıp kitap okuyabilecekleri Kitap Kafelerimizin sayılarını, talep halinde artıracağız. Güler yüzlü çalışanlarımız ve ücretsiz ikramlarımızla, ders çalışmaya uygun, sessiz, temiz ve güvenli bir merkez olan Gölbaşı Eğitim Atölyemiz Çine'mize hayırlı uğurlu olsun."
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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