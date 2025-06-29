Çine\'de Boğulma Vakalarına Önlem

Aydın'ın Çine ilçesinde, yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte gölet ve barajlarda yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı bir güvenlik ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışmalar kapsamında Seferler, Develiler ve Gökbel Dağı Develiler Göleti çevresi ile ormanlık alanlarda denetimlerde bulunuldu. Denetimlerde, bölgelerde ikaz tabelalarının durumu, tel örgü bulunup bulunmadığı ve gölet sahasına izinsiz giriş yapan kişilerin olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlara, gölet ve barajlara girmenin hem tehlikeli hem de yasak olduğunu hatırlatılarak üzücü olayların yaşanmaması adına dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Jandarma yetkilileri, halkın can güvenliğini korumak amacıyla benzer denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sezon boyunca devam edeceğini belirtti. - AYDIN