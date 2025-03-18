DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvuruları başladığını duyurdu.
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ÇKS uyarısı yapıldı. Kurumdan yapılan duyuruda "Değerli üreticilerimiz, 2025 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı arazilerinizdeki ürün bilgilerini güncelleme başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvurular il ve ilçe tarım müdürlükleriyle e-devlet kapısı üzerinden yapabilirler" denildi.
Başvuru son tarihinin ise 15 Nisan olduğu bildirildi. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › ÇKS Ürün Güncelleme Başvuruları Başladı - Son Dakika
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