Çobanlar Suya Kavuştu - Son Dakika
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Çobanlar Suya Kavuştu

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Muğla'da çobanlar, tarım müdürlüğünün sondaj çalışmalarıyla su sorununu çözdü.

12.10.2024 10:17
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Çobanlar suya kavuştu

MUĞLA - Muğla genelinde hayvancılık yapan yetiştiriciler için çayır mera ıslah projelerini aralıksız sürdüren Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seydikemer İlçesi Dere Mahallesi Çiftlik mevkiindeki mera alanında, sondaj ve sıvat çalışması başlattı.

Muğla'nın Seydikemer İlçesi Dere Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yıllardır yaşadığı su sorununa, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çözüm getirildi. Dere Mahallesi'nin bin 700 rakımdaki Çiftlik Mevkiinde tahsis işlemleri tamamlanan mera alanında 'Islah ve Amenajman' çalışması başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civar köylerde yaşayan vatandaşların su sorununa çözüm bulmak ve hayvanların içme suyu ihtiyacını giderebilmek amacıyla sondaj kuyusu çalışmasını da eş zamanlı olarak gerçekleştirmeye başladı.

108 metrede suya ulaşan ekipler, kangal borular aracılığıyla suyu ıslah projesi kapsamında yapılan beton sıvatlara ulaştırdı. Projenin tamamlanması ile birlikte Çiftlik Mevkii ve civarında çobanlık yapan yaklaşık 30 yetiştiricinin bu hizmetten faydalanabilecek.

Suya kavuşan vatandaşlar, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaşanan su sıkıntısı ile yakından ilgilendiğini belirten vatandaşlar, su borularının gömüldüğünü ve artezyenin çakıldığını söylediler. Vatandaşlar, "Allah devletimizden, milletimizden, memurlarımızdan, emeği geçenlerden razı olsun" dediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çobanlar Suya Kavuştu - Son Dakika

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