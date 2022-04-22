Çocuk Belediye Başkanı makam koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Çocuk Belediye Başkanı makam koltuğuna oturdu

22.04.2022 14:30
Çocuk Belediye Başkanı makam koltuğuna oturdu

Bozüyük'te Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Kahraman, Bozüyük Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Bozüyük'te Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Kahraman, Bozüyük Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Bir süreliğine Bozüyük Belediye Başkanı olan Zeynep Kahraman Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile sohbet ederek belediyelerin görev ve sorumlulukları ile işleyişi hakkında bilgi aldı. Belediye Başkan Yardımcıları ile de görüşerek sohbet eden Başkan Zeynep Kahraman Başkan yardımcılarının görev alanları, bağlı olduğu birimler ve çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmalarla ilgili bir sorun olup olmadığını sordu. Birim müdürleri ile de telefon aracılığı ile çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Zeynep Kahraman, aynı anda Kaymakamlık makamında bulunan çocuk kaymakam ile de telefonla görüştü. Çocukların üzülmemesini ve mutlu olmasını isteyen çocuk Başkan Zeynep Kahraman, Bozüyük Belediyesi'ne de çocuklar için hazırladığı faaliyetler için teşekkür etti. Büyüyünce doktor olmak isteyen Başkan Zeynep, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli bir sözünü hatırlatarak "Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır." dedi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Başkan Bakkalcıoğlu çocuk Başkan Zeynep Kahraman'a akıllı saat, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye ederek eğitim hayatında başarılar diledi. "Çocuklar bizim geleceğimiz" diyen Başkan Bakkalcıoğlu "Sevgili çocuklar; en kalbi duygularımla söylüyorum ki, sizler bu bayrağın, bu toprakların koruyucusu ve geleceğisiniz. Sizler yarın bu koltukta oturacak, vatanının savunucusu ve idarecilerisiniz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Böylesine bir günü sizlere armağan eden Atamızı sonsuz minnet ve saygıyla anıyorum." dedi. - BİLECİK

Çocuk Belediye Başkanı makam koltuğuna oturdu
Çocuk Belediye Başkanı makam koltuğuna oturdu
Çocuk Belediye Başkanı makam koltuğuna oturdu

YORUMLAR
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Zeynep Kahraman, Öğretmen, Bozüyük, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk Belediye Başkanı makam koltuğuna oturdu - Son Dakika


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