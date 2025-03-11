Çocuklar İçin Satranç Turnuvası Düzenlendi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, korunma ve bakım altındaki çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla bir satranç turnuvası düzenlendi.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuva, büyük bir coşkuyla başladı.

Turnuvanın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, organizasyonun sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda çocukların zihinsel, sosyal ve kişisel gelişimini destekleyen önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Aykut, özellikle korunma ve bakım altındaki çocukların stratejik düşünme, odaklanma ve problem çözme becerilerini geliştirmesi açısından turnuvanın büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenlerini artırdığını ve topluma daha güçlü bir şekilde entegre olmalarına katkı sağladığını ifade etti.

Turnuvada, kız ve erkek çocuklar için iki ayrı kategori oluşturuldu. Çocuklar hem rekabet etme hem de eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Hasan Aykut, turnuvanın gerçekleşmesine katkı sunan Erzurum Valiliği ve tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Turnuva sonunda dereceye giren çocuklara kupa ve madalya takdim edildi. Organizasyon yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek çocukların başarılarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Bu anlamlı organizasyonun, çocukların geleceğine olumlu yönde katkı sağlaması bekleniyor. Turnuvanın kazananları yalnızca ödüllerle değil, aynı zamanda kazanmış oldukları değerli deneyimlerle salondan ayrıldı. - ERZURUM