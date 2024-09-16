Çocuklara Eğlenceli Denetim - Son Dakika
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Çocuklara Eğlenceli Denetim

Çocuklara Eğlenceli Denetim

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuk evlerinde denetimler ve etkinlikler düzenledi.

16.09.2024 09:49
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlardaki denetimler devam ederken, kuruluşlarda yapılan denetimler esnasında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenledi. Doğum günü etkinliği, eğitim öğretim etkinliği ve sanatsal faaliyetlerin ön plana çıktığı etkinlikler dikkat çekiciydi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve eşi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut, Çocuk Koordinasyon Merkezi bünyesindeki çocuk evlerinde yapılan denetim kapsamında çocuklar için düzenlenen etkinliklere de katıldılar

İl Müdürü ASH İl Müdürü Hasan Aykut ve eşi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut, çocuklarla tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet etti. ASH İl Müdür Aykut eşi Özgül Aykut ile birlikte Eylül ayında doğum günü olan bir çocuğa sürpriz yaparak doğum günü pastası kestiler. Müdür Aykut ve eşi Özgül Aykut daha sonra çocuklarla birlikte eğitici ve öğretici etkinliklere katılarak, sanatsal kurslar hakkında bilgi aldılar.

Kuruluşlarda denetim ve rehberlik çalışmalarının devam ettiğini belirten ASH İl Müdürü Aykut, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizler için mutluluk verici. Devlet olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız ve onların en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Her çocuk bir başlangıçtır. Hafta sonu çocuklarımıza sürpriz yaptık, çeşitli etkinliklere katıldık. Kuruluşlarımızı denetledik, yetkililerle istişare ettik ve çocuklarımızla vakit geçirerek, güzel anılar biriktirdik. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Etkinliklere katılan çocuklar ise mutluluklarını dile getirerek, ASH İl Müdürü Aykut'a teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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