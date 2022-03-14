Çocuklardan doktorlarına anlamlı hediye - Son Dakika
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Çocuklardan doktorlarına anlamlı hediye

14.03.2022 14:37
Çocuklardan doktorlarına anlamlı hediye

Samsun'da çocuklar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Samsun'da çocuklar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlarına çeşitli hediyeler takdim etti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarına, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çocuklardan anlamlı hediye geldi. 14 Mart Tıp Bayramı hediyesi olarak kendi doktorlarına resimler yapıp hediye eden çocukların çalışmaları, hastanenin çocuk bölümünde sergilendi. Yapılan resimler "Benim Gözümden Doktorum" adlı sergide yerini aldı. Resimlerin hastanede 1 hafta boyunca sergileneceği bilgisi verildi. Etkinlik sırasında VM Çocuk'ta renkli anlar yaşandı.

VM Çocuk misafiri Zeynep Duru Gürel, "Doktorumu çok seviyorum. Küçüklüğümden beri beni takip eden, hasta olduğumda bana şefkatle bakan Dr. Emel Şen, bana hep ilgi ve sevgiyle yaklaştı. Ben de ikimizin resmini çizdim ve resmimi doktor teyzeme hediye ettim. Bütün doktorların 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

Tıp Bayramı dolayısıyla resim hediye eden çocukların yanı sıra öğrenciler de doktorlara duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplar yazdı, 14 Mart Tıp Bayram'larını kutladı. - SAMSUN

Çocuklardan doktorlarına anlamlı hediye
Çocuklardan doktorlarına anlamlı hediye
Çocuklardan doktorlarına anlamlı hediye

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Tıp Bayramı, 14 Mart, Samsun, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklardan doktorlarına anlamlı hediye - Son Dakika


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