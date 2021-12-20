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Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak - Son Dakika

Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak

20.12.2021 13:10
Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak

Düzce Şükran Öney Anaokulu tarafından başlatılan "Her şeyinle Yanımda Kal" projesi kapsamında minik öğrenciler ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirecek.

Düzce Şükran Öney Anaokulu tarafından başlatılan "Her şeyinle Yanımda Kal" projesi kapsamında minik öğrenciler ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirecek. Teknoloji bağımlılığından uzak kalacak.

Şükran Öney Anaokulu'nda "Her şeyinle Yanımda Kal" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler anne ve babaları ile eğlenceli fiziksel aktiviteler yapacak. Proje çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak. Okul Rehber Öğretmeni Dilek Şengül öğrencilerin aileleri ile kaliteli zaman geçirmesini ve değerli anılar biriktirmesini amaçladıklarını belirterek "Projemizin amacı Aile içerisinde etkili ve verimli zaman geçirme süresini arttırmak, dijital çağ olan günümüzde ortak bir sorun haline gelen teknolojik aletlerin kontrolsüz ve uzun süreli kullanımını sınırlandırmaktadır.

Çocuklarımızın anne - baba iletişimini arttırarak kaliteli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Projemiz ile aktivitelere dayalı anne saati ve yine aktivitelere dayalı baba saati ve Rehberlik Servisimizce belirlenen eğlenceli fiziksel aktivitelere dayalı etkinliklerin Aile içerisinde yapılıp uygulanmasını kapsamaktadır. Projemiz her ay yayınlanan aylık etkinlik bülteni ile 2021-2022 eğitim öğretim yılını kapsayarak çocuklarımızın bu en güzel yaşlarından itibaren aileleriyle birlikte anı heybesine değerli paylaşımlar katmasına olanak sağlayacaktır. Projemiz tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Anaokulumuzda başladığımız bu proje de diğer yürüttüğümüz projeler gibi çocuklarımızın bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir" dedi. - DÜZCE

Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak
Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak
Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak
Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak
Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak

Rehber, Düzce, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak - Son Dakika


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