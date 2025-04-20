Çocukluk hayali sınır tanımayan pilot: Bozkırın ortasına hava parkı kurdu - Son Dakika
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Çocukluk hayali sınır tanımayan pilot: Bozkırın ortasına hava parkı kurdu

Çocukluk hayali sınır tanımayan pilot: Bozkırın ortasına hava parkı kurdu

Çocukluğunda pilot olma hayalini kuran iş insanı Orhan Ünsal, uçağını uçuracak yer bulamayınca bozkırın ortasına kendi hava parkını kurdu.

20.04.2025 11:55
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Çocukluğunda pilot olma hayalini kuran iş insanı Orhan Ünsal, uçağını uçuracak yer bulamayınca bozkırın ortasına kendi hava parkını kurdu. Ünsal, hava parkında depremzede ve şehit gazi yakınları ile uçuşlar gerçekleştiriyor.

Pilot olma hayali kuran iş insanı Orhan Ünsal, Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'nden pilotluk lisansını aldıktan sonra uçağını uçuracak yer bulamadı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurduğu hava parkı sayesinde hem ulaşımını sağlıyor hem de düzenlediği etkinliklerle havacılık tutkunlarına kapılarını açıyor. Orhan Ünsal Hava Parkı'nda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Ünsal, depremzede ve şehit gazi yakınları ile uçuşlar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanlığı görevini devam ettiren Ünsal'ın hedefi Türkiye'deki Hava Parkı sayısını artırmak istiyor.

"Uçağı uçuracak yer yokmuş"

Çocukken köyünün üzerinden geçen uçaklara bakarak uçma hayali kurduğunu belirten Ünsal, "Uçmak için uçak almak mecburiyeti oluştu. Çünkü uçağı kiralayıp uçamıyorsun. Uçak aldık, sonra uçağı aldıktan sonra gördük ki uçağı uçuracak yer yokmuş aslında, ülkemizde pist yokmuş . Bunu fark ettik ve daha sonra da bir pist yaparak bu pistte uçmaya başladık. Tabii ki havacılığın içine girdikten sonra havacılığın eksiklerini gördüm, Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı oldum. Ülkemizin birçok noktasında aslında bu tür hava parklarının ihtiyacı olduğunu gördük. Bu noktada da dernek olarak da hava parkları yapılması noktasında çalışmalarımız var. Hem sivil havacılığımızla irtibatlı olarak, Devlet Hava Meydanlarımızla, yine Ulaştırma Bakanlığımızın bünyesinde aslında bu hava parklarını çoğaltma gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

" Havacılık, rüzgarı hissetmek, özgürlüğü hissetmektir"

Orhan Ünsal Hava Parkı'nın küçük bir havaalanı statüsü kazandığını dile getiren Ünsal, "Bu hava parkında pilotaj eğitimleri veriliyor iki tane uçuş okulu tarafından. Onun dışında PIC eğitimleri, yani saat doldurması gereken pilotlarımız da burada gördüğünüz uçaklarda uçarak saatlerini de doldurmuş oluyorlar. Daha sonra da hava yollarına başlamış oluyorlar. Onun dışında da tabii biz bu pistimizde etkinlikler de yapıyoruz. Çünkü bizim insanımız havacılığa ulaşmakta zorlanıyordu. Havacılık sadece, hava yollarıyla uçmak değil aslında. Havacılık, rüzgarı hissetmek, özgürlüğü hissetmektir. İşte biz burada bunları yapıyoruz. Çocuklarımıza o özgürlüğü, o rüzgarı hissettiriyoruz. Burada çeşitli etkinliklerimizle yine sosyal faaliyetlerimize de zenginlik katmış oluyoruz. Daha önce burada depremzede çocuklarımızı uçurduk. Çok mutlu oldular. Burada geldi eğlendiler, uçtular, gökyüzüyle tanıştılar, uçaklarla tanıştılar. Ondan sonra da şehit ve gazi ailelerimizle yine etkinlikler düzenledik iki defa. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz hava parkımızda. Tabii ki hedefimiz ve hayalimiz bu hava parklarının ülkenin genelinde çoğalmasıdır" diye konuştu.

"Uçaklarla da pratik seyahat yapma imkanı buluyorlar"

Uçakların ulaşım aracı olarak iş insanları tarafından kullanıldığına dikkati çeken Ünsal, "Önce pilot olmak gerekiyor. O yüzden de pilot olmak için de tabii ki bu tür tesislere ihtiyaç var. Havacılık eğitimi veren şirketlere, firmalara ihtiyaç var, okullara ihtiyaç var. Bunların da çoğalması gerekiyor. İşte bu hava parklarında, bu tesislerde, bu eğitimleri aldıktan sonra da yine aynı zamanda uçak da alıyorlar iş adamları bizim gibi. Bu uçaklarla da pratik seyahat yapma imkanı buluyorlar. Yani gidip de meydanlarda, havaalanlarında saatlerce uçak beklemeye gerek yoktur. Tarifeli uçaklara hiç beklemeye gerek yoktur. Bu tür uçaklarla Türkiye'nin her tarafına uçabilirsiniz. Bin kilometre menzili var bu uçakların. Hatta bin 700 kilometre menzili olan uçaklarımız da var. Dolayısıyla kendi kullandığınız uçakla buradan kalkıp Ankara'dan, Orhan Ünsal Hava Parkı'ndan, Türkiye'nin her noktasına uçabiliyorsunuz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocukluk hayali sınır tanımayan pilot: Bozkırın ortasına hava parkı kurdu - Son Dakika

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