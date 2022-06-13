Çomaklı ailesinin mutlu günü - Son Dakika
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Çomaklı ailesinin mutlu günü

13.06.2022 09:44
Çomaklı ailesinin mutlu günü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın oğlu Salih Çomaklı, Halime Gölcügezli ile dünya evine girdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın oğlu Salih Çomaklı, Halime Gölcügezli ile dünya evine girdi. Sway Otel'de düzenlenen düğün siyaset, akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Oğlu Salih Çomaklı, Halime Gölcügezli ile dünya evine girdi. Sway Otel'de gerçekleşen düğünde genç çiftlerin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı.

Siyaset, akademi ve iş dünyasını bir araya getiren düğünde baba Prof. Dr. Çomaklı, genç çiftlere Kuran-ı kerim ile bayrak hediye ederken, Erzurum bar ekibinin birbirinden güzel folklor gösterileri davetlilere dolu dolu bir gece yaşattı.

Misafirleri ile yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sosyal medya hesabından konuklara teşekkür etti. Çomaklı paylaşımında, "'Oğlumuz Salih ile gelin kızımız Halime'nin nikah akdini gerçekleştirdik. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan şehrimizin mülki, idari, askeri ve yargı erkanı ile iki aile yakınlarına ve Üniversite mensuplarımıza teşekkür ediyor, evlatlarımıza iki cihan saadeti diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Çomaklı ailesinin mutlu günü
Çomaklı ailesinin mutlu günü
Çomaklı ailesinin mutlu günü
Çomaklı ailesinin mutlu günü

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Siyaset, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çomaklı ailesinin mutlu günü - Son Dakika

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