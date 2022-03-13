Çöp şişin duayeni hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çöp şişin duayeni hayatını kaybetti

13.03.2022 13:34
Çöp şişin duayeni hayatını kaybetti

Coğrafi işaretli Ortaklar Çöp Şişi'nin duayeni olarak bilinen ve Ortaklar'ın adını dünyaya duyuran "Şişçi Necati" lakaplı Necati Karaman hayatını kaybetti.

Coğrafi işaretli Ortaklar Çöp Şişi'nin duayeni olarak bilinen ve Ortaklar'ın adını dünyaya duyuran "Şişçi Necati" lakaplı Necati Karaman hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinin coğrafi işaret tesciline sahip lezzeti Ortaklar Çöp Şişi'ni ortaya çıkaran "Şişçi Necati" lakaplı Necati Karaman hayatını kaybetti. Çöp şişi ilk olarak tren ve karayolunda yapmaya başlayan ve Ortaklar Çöp Şişi'ni dünyaya tanıtarak gastronomi literatürüne girmesini sağlayan Karaman'ın vefat haberi ilçe genelinde büyük üzüntüye sebep oldu. Yaklaşık 1976 yılından bu yana dededen toruna olarak yürütülen çöp şişin duayeni olarak bilinen Necati Karaman'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'a defnedilecek.

Duayen ismin vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise paylaşımında, "Gastronomi literatüründe yerini alarak ilçemizin adını ülkemize ve dünyaya duyuran Ortaklar Çöp Şişin duayen ustalarından Şişçi Necati lakaplı, Necati Karaman'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailesi, sevenleri ve bütün Ortaklar Çöp Şiş esnafına taziyelerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Çöp şişin duayeni hayatını kaybetti

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Germencik, Ortaklar, Karaman, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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