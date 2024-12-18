Corendon'dan Almanya Uçuşlarına Döner Ayran İkramı

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Corendon Havayolları, Almanya çıkışlı uçuşlarında döner ayran satışına başlıyor. Corendon'un Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu yaptığı açıklamada, "Almanya çıkışlı uçuşlarda döner ayran satışları 1 Ocak itibariyle başlayacak" dedi.

Corendon'un Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, muhabirlerle sohbet etti. Toplantıda 2024 yılını değerlendiren Atılay Batu, "2024 yılı bizim için çok iyi geçti. Bu yıl bir önceki sene yapmış olduğumuz hedefleri tutturduk. Uçuş sayıları anlamında doluluk oranı anlamında bütçesel anlamda hedeflerimize ulaştık. 2024 yılını bizim için iyi geçen bir yıl olarak tanımlaya biliriz" dedi.

Uçaklarda "döner ayran" satışı başlıyor

1 Ocak itibariyle uçaklarda döner ayran satışının başlayacağını söyleyen Atılay Batu, "Almanya'da yerleşik bir firma ile yeni bir anlaşma yaptık. Şunu düşündük aslında Almanya'da insanlar çoğunlukla neyi yiyor. Şimdi bakıldığında orada Türk döneri baya bir ön plana çıkmış. Bizim Türkler de Türk dönerini çok seviyor. Almanlar da Türk dönerini çok seviyor. Biz de dedik ki Almanya uçuşlarında Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner ikram edelim. Bu firmayla da güzel bir anlaşma yaptık. Bir aksilik olmazsa, yeni yılla beraber hatta daha önce ama biz 1 Ocak diyelim. Uçaklarımızda Almanya çıkışlı uçuşlarımızda yolcularımıza döner satışlarımıza başlıyor olacağız. Almanya'da üretilen bir Türk döneri. Gayet de güzel yapıyorlar. Ben de yedim. Çok sevdim. Ben yolcularımızın çok memnun kalacağından eminim. Yanında ayran da olacak. Biz şöyle bir kampanya yapacağız. Döner ve ayran birlikte 10 Euroya satmayı düşünüyoruz. Tek başına döner isteyen vatandaşlarımıza da 8 Euro'ya vereceğiz" dedi.

En çok uçulan destinasyon Antalya oldu

Atılay Batu konuşmasında, Corendon Airlines'ın misafirlerinin tercihleri ve alışkanlıkları hakkında yapılan analizlerle otaya çıkan 2024 yılının panoramasını paylaştı. Türkiye'ye en çok turist taşıyan havayolu şirketlerinden biri olarak, 2024 yılında en çok uçulan destinasyonların başında Antalya'nın gelmesinden gurur duyduklarını dile getiren Atılay Batu, listenin ikinci sırasında Heraklion-Girit ve üçüncü sırasında ise Hurghada- Mısır'ın geldiğini açıkladı. Atılay Batu, en çok uçulan rotanın Dusseldorf-Antalya arasında olduğunu belirtirken, bu uçuşu Köln-Antalya ve Hannover-Antalya rotaları takip etti. En çok çıkış yapılan üç şehir ise Dusseldorf, Köln ve Hannover oldu. Corendon Airlines'ın en yüksek doluluğa sahip 5 hattı ise Düsseldorf-Rhodos, Stuttgart- Gazipaşa, Köln-Dalaman, Köln-Gazipaşa ve Hannover-Rhodos olarak sıralandı.

Atılay Batu, sürdürülebilir seyahat konusunda yaptıkları diğer çalışmalarla ilgili de şunları söyledi:

"Mart 2024'te sera gazı emisyonlarını yüzde 80'e kadar azaltan sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF yakıt uygulamasını başlattık. Alman Sivil Toplum Kuruluşu Atmosfair tarafından yolcu başına düşen karbon emisyonu baz alınarak yapılan 'Dünyanın En Temiz Havayolları' araştırmasında dünya sıralamasında 4.'lüğümüz, Türkiye sıralamasında ise 1.'liğimiz bulunuyor. 2018 yılında da düşük yakıt tüketimi ve düşük karbon emisyonu özellikleri ile Boeing'in MAX 8 model uçağını Türkiye'de kullanmaya başlayan ilk hava yolu şirketi olmuştuk."

2024'ün turizm sektörünün beklentilerine uygun şekilde gerçekleştiğini ifade eden Corendon Airlines Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, 2025 yılında doluluk oranını, koltuk sayısını, uçulan destinasyon noktasını artırmaya ve en iyi hizmetleri vermek için fark oluşturan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. 2024 yılında yapılan Corendon Airlines uçuşlarıyla ilgili dikkat çeken diğer veriler açıklandı.

En yaşlı yolcu 97 yaşındaydı, en genç yolcu ise 21 günlüktü

Sunduğu konforlu uçuş deneyimi ile uzun menzilli uçuşlarda da misafirlerinin tercihi olan Corendon Airlines'ın 2024 yılında kat ettiği en uzun hat Amsterdam-Bonaire arasında 13 saat 20 dakika süreyle gerçekleşti. Öte yandan en kısa hat ise Bucharest Henri Coanda-Gazipaşa- Alanya Havalimanı arasında 2 saat süreyle yapıldı. Her yaştan yolcunun güvenli ve keyifli bir şekilde seyahat edebilmesi için hizmet sunan Corendon Airlines'ın 2024 yılındaki en yaşlı misafiri uçağa bindiğinde 97 yaşındaydı. Yılın en genç yolcusu ise henüz 21 günlük olan güzel bir bebekti.

En ağır bagaj taşınan hatlar

Uçak yolculuğu sürecinin olmazsa olmazı valizler, havalimanlarında gerçekleşen operasyonların da önemli bir parçası oluyor. Corendon Airlines'ın 2024 yılındaki ilgili verileri incelendiğinde bir PNR'daki ağır bagajın; 56 parça, 28 yolcu, 983 kg olarak kaydedildiği görüldü. Yolcu başına ortalama en ağır bagaj taşınan hatlar ise şöyle sıralandı:

"Çukurova - Nuremberg (22.7 kilogram), Kayseri-Rotterdam (22 kilogram), Çukurova - Dusseldorf (21.7 kilogram), Çukurova - Köln (21.6 kilogram) ve Kayseri-Hannover (21 kilogram).

En çok seyahat eden yolcu, Corendon Airlines uçaklarında 83 saat geçirdi

Sık seyahat edenler için koltuk seçiminin çok önemli olduğu belirtilirken, kendilerini en rahat hissettikleri koltukları tercih eden yolcuların, daha keyifli bir uçuş deneyimiyle seyahatlerini gerçekleştirdikleri ifade edildi. Corendon Airlines'ın 2024 yılındaki en çok seyahat edilen koltuk numarası "30A" olurken, en çok satın alınan koltuğun ise "2A" olduğu görüldü.

Corendon Airlines'ın büyüme yolculuğunda, sadık misafirlerinden aldığı güç önemli rol oynuyor. Uçuşlarının önemli bir bölümünü Corendon ile gerçekleştirenler arasından son 1 yılda en sık seyahat eden yolcu, Corendon Airlines uçaklarında toplamda 83 saat geçirdi. 2024 yılında seyahatini en uzun süreli planlayanların ise Brüksel- Eskişehir hattında uçan yolcular olması dikkat çekti. Havayolu şirketinin verilerine göre bu hattaki yolcular tatillerini ortalama 29 gün yapıyor.

En popüler yemek tavuk şinitzel oldu

Uçaklarda yapılan yemek servisleri, o andaki açlığı gidermenin yanı sıra yaşattığı lezzet keyfiyle seyahate renk katan ve uçuş stresini azaltan bir işlev görüyor. Misafirlerine lezzetli seçenekler sunan Corendon Airlines'ın menüsünden 2024 yılında en çok sipariş verilen yemek Tavuk Şinitzel oldu. - İSTANBUL