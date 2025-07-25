Çorlu\'da Metruk Binalar Yıkıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının uğrak mekanı haline gelen metruk binalar kepçe vasıtasıyla yıkıldı.

Hıdırağa Mahallesi'nde mahalleliyi rahatsız eden ve madde bağımlılılarının yuvası haline gelen 7 metruk binanın, Çorlu Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yıkımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik tedbirleri altında yıkım işlemi gerçekleştirildi. Kepçenin müdahalesiyle binaların yıkımı gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, yıkım sonrası belediye ve emniyete teşekkür etti. - TEKİRDAĞ