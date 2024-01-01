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Çorlu'da müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Çorlu'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı çıkan yangında, Fuat ve Suat Sakınak kardeşlerin ikamet ettiği tek katlı ev büyük çapta hasar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucunda tamamen söndürüldü. Yangının elektrik panosundan çıktığı düşünülüyor.

Çorlu\'da müstakil ev alevlere teslim oldu
01.01.2024 - 17:53,
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Çorlu'da müstakil ev alevlere teslim oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı tek katlı bir evde büyük çaplı yangın çıktı.

Gece saatlerinde Fuat ve Suat Sakınak kardeşlerin ikamet ettiği tek katlı evde yangın çıktı. Yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangını fark eden ikamet sakinleri, kendilerine dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye erlerinin 2 saatlik çabasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki ayrı ailenin kaldığı binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının elektrik panosundan çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: İHA
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