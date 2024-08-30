Çorum'da 22 çocuğa sünnet şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da 22 çocuğa sünnet şöleni

Geniş Video İzle

Çorum'un İskilip ilçesinde 22 çocuk için düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi. İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen programa Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve diğer yetkililer katıldı.

30.08.2024 19:14  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 22 çocuğa sünnet şöleni

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde 22 çocuk için sünnet öleni düzenlendi. Çocuklar şölende doyasıya eğlendi.

İskilip Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Pazarbaşı Parkı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Emniyet Müdür Vekili Baş Komiser Mustafa Çağrı Sözer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Bugün evlatlarımız için önemli bir geleneği yaşıyoruz. Erkek çocukları için sünnet, askerlik ve evlilik gibi önemli adımların başlangıcıdır. Bu mutlu anı paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün ayrıca 30 Ağustos, büyük Türk milletinin zafer günüdür. Mücadelemiz sonsuza kadar devam etsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Düzenlenen şenliğin önemine değinen Kaymakam Ramazan Polat ise, "Bir insanın çocuğunun belki de hayatındaki ilk adımını attığı bu günü topluca kutlamak çok değerli. İnşallah bu geleneksel hale gelir" şeklinde konuştu.

Program, Başkan Çizikci ve Kaymakam Polat'ın çocuklara hediye dağıtmasıyla devam etti. Şölen boyunca gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Kaynak: İHA

İskilip, Sünnet, Şölen, Çocuk, Çorum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da 22 çocuğa sünnet şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 20:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da 22 çocuğa sünnet şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement