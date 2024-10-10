Çorum'da Eylül Ayında Asayiş Denetimleri

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum Valisi Ali Çalgan, eylül ayında Emniyet ve Jandarma Asayiş birimlerince toplam 4 bin 564 devriye faaliyeti, 3 bin 360 geniş katılımlı huzur uygulaması yapıldığını belirterek, "2 bin 112 olay meydana gelmiş. Bu olaylardan, bin 926'sı aydınlatılmıştır. Buna göre, meydana gelen olayların aydınlanma oranı yüzde 91,2'dir" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, eylül ayında yapılan trafik ve asayiş denetimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Çalgan, şunları söyledi:

"Eylül ayı içeresinde emniyet ve jandarma asayiş birimlerince toplam 4 bin 564 devriye faaliyeti, 3 bin 360 adet sabit ve seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama ile 37 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarda 196 bin 837 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 275 şahıs yakalanarak adli makamların huzuruna çıkarılmıştır. Bu şahıslardan 46 tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde eylül ayı içeresinde 2 bin 112 olay meydana gelmiş bu olaylardan, bin 926'sı aydınlatılmıştır. Buna göre, meydana gelen olayların aydınlanma oranı yüzde 91.2'dir. Arkadaşlarımızla birlikte bu oranı daha da yukarıya çekmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 62 şahsın 61'i bulunmuş, kayıp olan 1 şahsın arama işlemleri devam etmektedir. Yürütülen çalışmalardan 43 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet av tüfeği, 21 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 142 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca 15 adet kesici ve delici alet de ele geçirilmiştir.

'Kurallara uymayan 26 bin 287 araç sürücüye ceza uygulandı'

Eylül ayı içeresinde trafik birimlerimizce 97 bin 134 araç denetlenmiş ve kurallara uymayan 26 bin 287 araç sürücüsüne veya araç plakalarına gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 779 araç trafikten men edilmiştir. Bunun yanı sıra 4 bin 70 motosiklet kontrol edilmiş bunlardan bin 946'sının sürücüsü hakkında işlem yapılmıştır. Okul servis araçlarına yönelik faaliyetlerle bin 574 servis aracı denetlenmiş, 94 servis sürücüsüne fazla yolcu taşımak ve benzeri ihlallerden işlem yapılmıştır.

'Uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız devam etmektedir'

Değerli basın mensupları, uyuşturucu ile mücadele kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu beladan kurtarılması, bu belaya bulaştırılmaması amacıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik, mücadelemiz de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Narkotik ve Kom birimlerimizce yürütülen faaliyetler neticesinde 139 gram metamfetamin, 1591 gram kubar esrar, 480 gram bonzai ham maddesi, 691 gram bonzai, 1247 adet sentetik ecza, 796 gram skunk maddesi, 62 adet extacy, 12 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 18 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 1 milyon 210 bin 400 adet makaron sigara, 689 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 4 bin 766 litre fermente içki, 304 litre damıtılmış kaçak içki, 4 adet damıtma sistemi ve 3 bin 820 adet kaçak bandrol ele geçirilmiştir.

5650 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletlere muhalefet kanunu ile tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve FETÖ terör örgütüne üye olma suçları kapsamında 15 olay gerçekleşmiştir. Bu olaylardan dolayı, 19 şüpheli şahsa işlem yapılarak, adli makamların huzuruna çıkarılmıştır. Bunlardan 9 şahıs tutuklanarak, cezaevlerine teslim edilmiştir.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan adli makamların huzuruna çıkarılan 24 şahıs, tutuklanarak yine son bir ayda cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadele eğitim faaliyetlerine de bu sürede aralıksız devam edilmiştir."