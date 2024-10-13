Çorum'da Huzur Denetimleri - Son Dakika
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Çorum'da Huzur Denetimleri

Çorum'da polisten asayiş ve trafik denetimi. Huzur uygulamaları devam edecek.

13.10.2024 00:37
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Çorum'un huzuru için polisten denetim

ÇORUM - Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması için asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak merkez ve ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde kontroller yapıldı.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'da katıldı. Kontrol noktalarını denetleyen Pehlivan, Hürriyet meydanında sürücülerle sohbet ederek, taleplerini dinledi. Bayan bir sürücü uygulamadan memnun olduklarını belirterek, devam etmesini istedi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum'daki huzur ve güven ortamının devamı için uygulamaların devam ettiğini söyledi.

20 ayrı noktada sabit kavşak, 16 caddede yaya halinde uygulama 4 farklı noktada umuma açık yerlerde denetim yapıldığını açıklayan Pehlivan, "Huzur uygulaması 13 ilçemizde eş zamanlı olrk yapılıyor. Merkezde 261 olmak üzere toplam 369 personelimizin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Huzur ve güven ortamının devamı için uygulamalarımız devam edecek" dedi.

Uygulamalar sonunda 3 bin 978 şahsın GBT sorgusu yapılırken, bin 218 araç kontrol edildi. 103 araca toplam 359 bin 723 TL para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Ayrıc huzur uygulamasında 57 işyeri, 52 park denetlenirken yapılan kontrollerde 1 şüpheliden 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet fişek, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Asayiş, trafik, Çorum, Son Dakika

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