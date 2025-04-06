Çorum'da İnşaat Halindeki Binada Yangın

İnşaat halindeki binada korkutan yangın

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, inşaat malzemelerinde hasar meydana geldi.

Olay, Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bina içerisindeki inşaat malzemelerini sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken binadaki çok sayıda inşaat malzemesinde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.