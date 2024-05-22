Çorum\'da Kombi Dolandırıcıları Yakalandı

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Tutuklanan polisler kendisinden ne istedi? Her şeyi anlattı

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da yurttaşları arayarak kendilerini kombi yetkili servisi olarak tanıttıkları kişiyi 7 bin lira dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; M.K. (31) ile M.S. (45) kendilerini telefonda bir markanın yetkili servisi olarak tanıttıkları N.K.'nın (74) evindeki kombiye bakım yapılması gerektiğini söyledi. Ev sahibi N.K.'da bakımı kabul etti. Eve giderek bir süre kombi ile uğraşan şüpheliler bakım bedeli olarak 7 bin lira ücret talep etti. Ev sahibi N.K.'da üzerinde o kadar paranın olmadığını belirtti. 2 şüpheli ev sahibini ATM'ye götürerek, 7 bin lirasını aldı.

Durumdan şüphelenen ev sahibi N.K. polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Çorum'dan ayrıldığı belirlenen otomobil, Ankara yolu üzerindeki bir uygulama noktasında durduruldu.

Araçta bulunan M.K. ve M.S. gözaltına alındı. Yanlarında bulunan 7 bin lira sahibinde teslim edilirken, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.