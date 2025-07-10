Çorum\'da Lavanta Bahçesinde Şiir Buluşması

Çorum Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında lavanta bahçesinde düzenlenen şiir buluşması vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorum Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemli yayınlarından biri olan Şehir Defteri dergisine katkı sunan şair ve yazarların katılımıyla lavanta bahçesi 'Şiir Akşamı' programı düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşların beğenisini topladı. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şiir akşamı, türkülerin seslendirilmesiyle son buldu.

Gecede Çorum Valisi Ali Çalgan da şiir okudu.

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Çorum'u "şiir gibi bir şehir" haline getirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bir zamanlar unutulmuş ve kimsenin uğramadığı bu alanda, bir lavanta bahçesi kurma hayali kurduk. Bugün bu hayali gerçekleştirmiş olmanın ve böylesi güzel bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ÇORUM