- Pazarda silahlı saldırı: 1 yaralı
ÇORUM - Çorum'da pazar yerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir pazarcı yaralandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumartesi pazarına gelen O.K, daha önce arasına husumet olduğu öğrenilen G.A'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan G.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayin ardından çalışma başlatan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren O.K. ve A.Ç.yi gözaltına aldı. Zanlılardan 2 adet tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Yerel › Çorum'da Pazar Yeri Silahlı Saldırı - Son Dakika
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