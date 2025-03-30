Çorum'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Çorum'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Çorum\'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Çorum'da Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma merasiminde, vatandaşlar ve kent protokolü bir araya gelerek bayram sevinçlerini paylaştı. Vali, belediye başkanı ve milletvekilleri yaptıkları konuşmalarda birlik, beraberlik ve dünya üzerinde zulüm gören insanlara dikkat çektiler.

30.03.2025 15:05  Güncelleme: 15:08
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Çorum'da Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar ve kent protokolü bir araya gelerek bayramlaştı.

Çorum'da Ramazan Bayramı sebebiyle Valilik ve Çorum Belediye'si öncülüğünde, Belediye ana binasının önünde bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. Düzenlenen programa kent protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vatandaşlar ve kent protokolü birlerinin bayramını kutladı. Programa başta Çorum Valisi Ali Çalgan olmak üzere, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi parti üyeleri ve protokol katılım sağladı.

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bayramlar, dini ve insani açıdan çok önemli günlerdir. Küçüklerimizi sevindirdiğimiz, büyüklerimizin duasını aldığımız, dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp kucaklaştığımız günlerdir. Bu durumda olanları gözeterek bu bayramı hakkıyla kutlamaya çalışalım. Çorum olarak, elhamdülillah birlik ve beraberlik içerisinde, her türlü huzursuzluktan uzak, çok güzel bir Ramazan yaşadık. Çok güzel bir bayram yaşayacağız inşallah. Bu huzur ve asayiş durumunun bütün ülkemiz sathında yayılmasını, bizim şartlarımıza ve imkanlarımıza sahip olmayan, dünyanın uzak coğrafyalarında zulüm altında olan dostlarımızın, soydaşlarımızın da bu hallerinin geçici olmasını, bu bayramların onların tamamının özgürlüklerine kavuşmalarına vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Ramazan Bayramı'nda zulüm gören milletlere dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık, bayramı idrak ediyoruz. Ama yeryüzünde bunu yapamayan birçok dindaşımız, soydaşımız ve kardeşimiz var. Tüm mazlumlara umut olan bu millet, bu devlet nasıl bayram ediyorsa, onlar da bağımsızlık sembolü bayraklarının gölgesinde, inşallah burada olduğu gibi hür ve özgür bayramlara, mutluluk ve huzur içerisinde kavuşsunlar. Onların da nice bayramlara kavuşmalarına Rabbim bizleri vesile kılsın. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı tekrar yürekten, gönülden kutluyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Türkiye'nin birliği, dirliği ve geleceğinin güçlendirilmesinin önemine değinen AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da "Her zaman bir sloganımız vardı, 'Ayasofya mahkum, perişan; bayramsa bayramınız mübarek olsun' diye. Bugün Ayasofya özgür, ama bugün Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür değil. İnşallah Rabbim onlara da nasip etsin diyorum. Bu memleketin birliği, dirliği ve geleceği için devlet büyüklerimize Rabbim güç kuvvet versin; birliğimizi, dirliğimizi artırsın ve ülkemizin her karesinde vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için birbirimize kenetlenmesini sağlasın diyorum" şeklinde konuştu.

Zulüm altında olan mazlum insanların da bir an önce bayram sevincine kavuşmasını niyaz eden Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise, "Rabbim, memleketimiz içerisinde mutlulukla Ramazan Bayramı'na erişmeyi hepimize nasip eylesin. Ama dünya üzerinde şu anda zulüm altında olan tüm mazlum coğrafyalar da dileğimiz, kendi bayrakları altında çocuklarını kucaklayarak toprağa vermeden, sevinç içerisinde önümüzdeki bayramlara erişmeyi de Allah onlara nasip eylesin inşallah. Çorumumuza gelirsek 14 ilçemiz, 2 beldemiz, 530 bine yaklaşan nüfusumuz ve tüm Türkiye'deki Çorumlu hemşehrilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Ramazan Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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