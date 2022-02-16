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Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

16.02.2022 16:26

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Çorum'un İskilip ilçesinde, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İskilip Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Elmabeli mevkiine balyalar halinde saman ve buğday götürülerek yemleme çaışması yapıldı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren yetkilile, yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

Yemleme çalışmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çam ve İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi katıldı.

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hisarcık, İskilip, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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