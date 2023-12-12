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Çorum'da Yerli Malı Pazarı Kuruldu

Çorum'un Osmancık ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, Yerli Malı haftası kutlamaları kapsamında pazar kuruldu. Öğrenciler, kendi başlarına alış-veriş yapma imkanı kazandı ve yerli ürünlerin satıldığı farklı stantlar kuruldu. Etkinlikte resim sergisi de düzenlendi.

Çorum\'da Yerli Malı Pazarı Kuruldu
12.12.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:35
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda yerli malı pazarı kuruldu.

Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Yerli Malı haftası kutlamaları kapsamında okul koridoruna pazar kurdu. 12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk malları haftası kapsamında Yerli Malı adını verdikleri pazarda tezgah başına geçen öğrenciler kendi başlarına alış-veriş yapma imkanı kazanırken, harçlıklarını tutumlu harcamaları, israf etmeden yiyebilecekleri kadar ürün almaları sağlandı.

Yerli Malı Pazarında meyve ve sebze tezgahı kuruldu, yöresel yemekler, yiyecek ve içecekler, hediyelik eşyalar, şifalı bitkiler, öğrencilerin yaptıkları geri dönüşüm ürünlerinden kolye, bileklik ve oyuncaklar, kaligrafi köşesi, güveç köşesi gibi farklı stantlar kurularak öğrencilere ve velilere satış yapıldı.

Hafta kapmasında farklı bir etkinliğe imza atılırken, öğrenciler tarafından yapılan resimler sergilendi. Ünlü ressam Yılmaz Helvacı, sulu boya çalışması, Okul Müdürü Şener Demir de yaptığı hat sanatı eserleri ile öğrencilere destek oldu.

Okul Müdürü Şener Demir etkinlikle ilgili yaptığı bilgilendirmede; "Bu etkinlikle öğrencilerimizde yerli malı ürün kullanmaları, hazır gıdalardan uzak durmaları, kendi başlarına alışveriş yapma alışkanlığı kazanmaları, harçlıklarını tutumlu harcamaları, israf etmeden yiyebilecekleri kadar ürün almaları sağlandı.

Yerli malı etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli velilerimize, yoğun bir çalışma içerisinde hazırlık yapan öğretmenlerimize eğlenerek öğrenen öğrencilerimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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