Çorum\'da Yeni Yıla Şehit Aileleriyle Başlangıç

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Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte yeni yılın ilk saatlerinde şehit aileleri ile bir araya gelerek Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni yılın ilk dakikalarında şehit aileleri ile bir araya geldi. Vali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutan V. J. Kd. Alb. Cem Daharlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve şehit aileleri ile birlikte Çorum Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Çalgan, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını veren, peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebelerden birine erişen şehitlerin bıraktığı en değerli emanetin aileleri olduğunun altını çizen Vali Çalgan, "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir" dedi. - ÇORUM