Çorum Sungurlu\'da Market Denetimleri Devam Ediyor

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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Haftalık ve aylık rutin denetimlerin yanı sıra günlük denetimlere de ağırlık veren ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan zincir marketlere yönelik halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını, ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, hijyen kurallarına uygunluk konusunda da işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor. - ÇORUM