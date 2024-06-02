Çorum Sungurlu'da Market Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Çorum Sungurlu'da Market Denetimleri Devam Ediyor

Çorum Sungurlu\'da Market Denetimleri Devam Ediyor

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığı, ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihleri incelenirken, hijyen kurallarına uygunluk konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

02.06.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Haftalık ve aylık rutin denetimlerin yanı sıra günlük denetimlere de ağırlık veren ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan zincir marketlere yönelik halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını, ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, hijyen kurallarına uygunluk konusunda da işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Sungurlu'da Market Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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