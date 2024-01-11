 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'un Alaca ilçesinde Uğur Tunçel Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'un Alaca ilçesinde Uğur Tunçel Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı

Alaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevini uzun yıllar yürüten Uğur Tunçel, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Tunçel, görevine layıkıyla devam etmeyi amaçladığını belirtmiştir.

Çorum\'un Alaca ilçesinde Uğur Tunçel Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı
11.01.2024 - 18:22,  Güncelleme: 18:23
Abone Ol

Çorum'un Alaca ilçesinde, uzun yıllar Alaca Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Uğur Tunçel, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Tunçel, "Uzun zamandır yürüttüğüm Fen İşleri Müdürlüğü görevimden Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şaltu'nun takdiriyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da layıkıyla görev yapmayı amaçlıyorum. Şahsıma, kurumumuza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Mevla'm utandırmasın inşallah" diye konuştu.

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Arslan'ın görevinden istifa ederek MHP'den ilçe belediye başkan adayı olmasından dolayı makamı boşalmıştı. Başkan Yardımcılığı görevine Fen İşleri Müdürü Uğur Tunçel atandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Halil İbrahim Şaltu, Çorum, Alaca, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'un Alaca ilçesinde Uğur Tunçel Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde Uğur Tunçel Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement