Hamile olduğu belirlenen bir kedi, Akçay Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde ağaca çıktı. Çıktığı ağaçtan inemediği için mahsur kalan kedinin bağırışlarını duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kedi, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı ağaçtan indirildi. Aç ve susuz kalan kediye vatandaşlar tarafından su ve mama verildi. Korktuğu görülen kedi, kendine geldikten sonra gözden kayboldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sungurlu, İtfaiye, Çorum, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.