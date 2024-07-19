CrowdStrike Çökmesi, Uluslararası Havayollarında Aksamalara Yol Açtı - Son Dakika
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CrowdStrike Çökmesi, Uluslararası Havayollarında Aksamalara Yol Açtı

Küresel çapta yaşanan Siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın devre dışı kalması sonucunda, Türk Hava Yolları, Sunexpress, United Airlines ve Delta Airlines gibi birçok havayolu şirketinin uçuşlarında aksamalar meydana geldi. Ayrıca, dünya genelinde bankacılık sektöründe de sorunlar yaşandı. Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesi, hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluğun gözler önüne serilmesine neden oldu. Microsoft işletim sistemi de hatadan etkilendi ve bilgisayarlarda mavi ekran sorunu yaşandı.

19.07.2024 11:59
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Küresel çapta yaşanan Siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın devre dışı kalması ile birlikte uluslararası havayolları şirketlerinde aksamalar meydana geldi. Dünya genelinde oluşan hava trafiği haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi.

Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı dünya genelinde internet sistemleri etkilendi. Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmaların da aralarında bulunduğu firmalarla birlikte United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi. Hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi. Microsoft işletim sisteminin de direkt olarak hatadan etkilendiği ve bilgisayarda mavi ekran sorunu ile karşılaşıldığı rapor edildi. Ayrıca dünya genlinde bankacılık sektöründe sorunlar olduğu kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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