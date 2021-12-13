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ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi - Son Dakika

ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi

13.12.2021 13:52
ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Şoförler Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinin genel kurul toplantısı düzenlendi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Şoförler Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinin genel kurul toplantısı düzenlendi.

Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda Tuncay Pulluk yeniden başkan seçildi. Başkan Pulluk, "Tekrar başkanlık görevine beni seçen üyelerime saygılarımı sunarım. Yönetimden ayrılan arkadaşlara bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni ve yeniden yönetime seçilen arkadaşlara başarılar dilerim. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan ve yanımızda bulunan Çan 52 nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Bulut ve yönetimi Güran Duman ve İdris Aydın'a teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE

ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi
ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi

Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi - Son Dakika


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