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ÇTB'den öğrencilere mont yardımı - Son Dakika

ÇTB'den öğrencilere mont yardımı

22.11.2021 17:37
ÇTB'den öğrencilere mont yardımı

Eğitim yardımlarını sürdüren Çarşamba Ticaret Borsasınca (ÇTB), okul müdürleri aracılığıyla belirlenen 1000 öğrenciye kışlık polar mont yardımı yapıldı.

Eğitim yardımlarını sürdüren Çarşamba Ticaret Borsasınca (ÇTB), okul müdürleri aracılığıyla belirlenen 1000 öğrenciye kışlık polar mont yardımı yapıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle geleneksel hale getirdiği eğitim yardımlarını bu yıl da gerçekleştirdi. Kırsal mahalle okullarının okul müdürleri ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi yaklaşık 1000 öğrenciye kışlık mont dağıtıldı.

Mont yardımı yapılan okullar arasında 2011 yılında Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Kurulu tarafından yaptırılan Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Karakaya Mahallesi İlköğretim Okulu ve Samsun Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz İlköğretim Okulu da yer aldı. Eğitim yardımlarının ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması hususunda Çarşamba Ticaret Borsası'nı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar ve borsa personeli hazır bulundu. Gerçekleştirilen okul gezilerinin ardından Öztekin ve Yaşar, Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Karakaya Mahallesi İlköğretim Okulu yetkili Müdürü Zeki Keleş ve Samsun Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz İlköğretim Okulu Müdürü Erdem Çakır'dan okul ve öğrenciler hakkında detaylı bilgi aldı.

Akabinde Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de ziyarette bulunan Yaşar ve Öztekin, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ak'a Ayvacık'ta bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler için belirlenen mont yardımlarını da taktim etti. Görüşmenin ardından Ayvacık Kaymakamlığı makamını da ziyaret eden Yaşar ve Öztekin beş ay önce göreve başlayan Ayvacık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu'nu makamında ziyaret ederek yapılan eğitim yarımlarına ilişkin bilgi vererek Türkmenoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

"Eğitime her şeyden çok önem veriyoruz"

Eğitim yardımlarına ilişkin yapılan açıklamada, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, eğitime var olan her şeyden daha fazla önem verdiklerini belirterek, eğitimin ve öğretimin önünde hiçbir engelin durmaması gerektiğini ve eğitimin desteklenmesi adına ellerinden gelen tüm imkanlarla bu sorumluluğu her sene yerine getirdiklerini belirtti.

Yarınların teminatı olan çocukların yetkin eğitim almış ve donanım sahibi bireyler olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteği ile Çarşambamızda ve Ayvacık ilçemizde bulunan köy okullarında belirlenen yaklaşık 1000 ihtiyaç sahibi öğrencimize kışlık polar montlarını meclis kurulumuz ve personellerimiz aracılığıyla ulaştırmanın memnuniyeti ve mutluluğu içerisindeyiz. Borsa olarak eğitim hakkının gözetilemez olduğu ilkesini benimsiyor ve bu hususta elimizi tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimize açıyoruz. Tüm öğrencilerimizin eşit şartlarda okuyabilmesi adına gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın eğitiminde her zaman yanlarında olamaya devam edeceğiz." - SAMSUN

ÇTB'den öğrencilere mont yardımı
ÇTB'den öğrencilere mont yardımı
ÇTB'den öğrencilere mont yardımı

Çarşamba, Hisarcık, Ayvacık, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ÇTB'den öğrencilere mont yardımı - Son Dakika


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