Cübbeli Ahmet Hoca'ya Malatyalı Tepkisi

(MALATYA) - İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, Malatya ve birçok ili etkileyen zirai don olayını zinaya bağlayan Cübbeli Ahmet Hoca'ya tepki gösterdi. Yıldız, "Ben buradan tüm Malatyalı hemşerilerim adına, Malatya'da yaşayan tüm vatandaşlarım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan Malatyalı hemşerilerim adına Cübbeli Ahmet Hoca'yı kınıyorum. Malatyalılardan özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bir cami açılışı için bulunan Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca), Malatya Merkez Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada ülke genelinde yaşanan zirai don olayını, toplumun zina yapmasına bağladı. Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu toplumda zina işi çok var. Genel toplumda çok var. Malatya'da da illaki var. Bazı namaz kılanların da zina yapanlar var. Hacca, umreye gidiyorlar geliyorlar yine zina yapıyorlar. Ondan sonra kayısılar yandı diye bas bas bağırıyorlar. Kayısılar yanmadan evvel günahlara tövbe edeydik toplum olarak" ifadelerini kullandı.

"Biz Malatyalılar çok incindik"

Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuşmasına İYİ Parti Malatya İl Başkanı Yıldız, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kuruncak'ta bir hemşerimiz hayrına bir cami yaptırıyor. Bu caminin açılışına kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen zat da geliyor. Bu zat, Malatya'da yaşanan don afetini gelip Malatya'daki insanlarımızın ahlaksızlık yaptığına, zina yaptığına bağlıyor. 'Malatyalılar zina yapmış, ahlaksızmış, ondan dolayı don olmuş. Malatyalılar ondan sonra kayısı yandı diye feryat ediyormuş'. Burada tamamen bir akıl tutulması var. Bilimden uzak, tarım politikalarından uzak bir durumu getirip yine ilahi bir duruma bağlaması… Biz Malatyalılar çok incindik. Malatyalılar vatanını, bayrağını, milletini seven, kadirşinas insanlardır; inançlıdır, dinini diyanetini bilen insanlardır. Ama Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre Malatyalılar ahlaksız, hırsız, zina yapan bir toplum olarak lanse ediliyor Türkiye kamuoyuna. Bu da bir Malatyalı olarak beni derinden üzmüştür."

"Televizyon karşısına çıkıp 'israf, şatafat haramdır' deyip, lüks arabalarla gezen kızına baksın"

Cübbeli Ahmet Hoca'yı yaptığı konuşmadan dolayı kınayan ve özür dilemeye davet eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Ben buradan tüm Malatyalı hemşerilerim adına, Malatya'da yaşayan tüm vatandaşlarım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan Malatyalı hemşerilerim adına Cübbeli Ahmet Hoca'yı kınıyorum. Malatyalılardan özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada, Malatyalılar adına kendisinden bir özür beklediğimizi ifade ediyorum. Eğer hırsız arıyorsa sarığına baksın. Zina arıyorsa kendi cübbesinin altına baksın. Anadolu'da, Malatya'da onlarca çocuk yatağa aç girerken, okuluna bir beslenme çantası götüremezken; kendi kızı milyon dolarlık arabayla gezerken bu durumuna baksın. Televizyon karşısına çıkıp 'israf haramdır' deyip, 'şatafat haramdır' deyip, lüks arabalarla gezen kızına baksın. Tekrarlıyorum: Cübbeli Ahmet Hoca Malatyalılardan özür dilemek zorundadır. Bunların ne dinle işi var ne diyanetle işi var. Bunlar tamamen kendi menfaatlerini ön plana tutan ya da hükümetin bugün bazı politikalarını gizlemeyle ilgili, milleti kandırmayla ilgili; Anadolu'daki saf Anadolu insanının dini duygularını okşayarak ya da dini duygularını kullanarak toplumu yönetmek için yapılan işler, hepsi bundan ibaret."