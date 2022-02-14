Üye Girişi
Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası - Son Dakika

Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası

14.02.2022 17:14
Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası

Tarihi sokakları, tescilli yapıları, müzeleri, uçsuz bucaksız zeytinlikleri, yüzlerce mezesi ve birbirinden güzel koylarıyla hem yaz hem de kış sezonunda ilgi odağı olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin gözde turizm beldesi Cunda'ya Ayvalık Belediyesi'nin yeni hizmet binası yapılıyor.

Tarihi sokakları, tescilli yapıları, müzeleri, uçsuz bucaksız zeytinlikleri, yüzlerce mezesi ve birbirinden güzel koylarıyla hem yaz hem de kış sezonunda ilgi odağı olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin gözde turizm beldesi Cunda'ya Ayvalık Belediyesi'nin yeni hizmet binası yapılıyor.

Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle hizmetlerin aksamaması amacıyla çok amaçlı bir hizmet binasının yapımına başlandığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri, Hüseyin Ergin ve Merih Arslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Binanın büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ve kısa süre içinde hizmete açılacağını hatırlatan Başkan Ergin, "İki katlı inşa edilen binada, zabıta amirliğinin yanı sıra Mithatpaşa ve Namıkkemal mahallerinin muhtarlarının ofisleri de yer alacak" dedi.

Geçtiğimiz sezonda fen işleri müdürlüğü ekiplerinin, Cunda (Alibey) Adası'nın tarihi kent sokaklarına, özel ustaların titiz çalışmalarıyla; 11 bin 457 metrekare granit küp taşı, 17 bin metrekare de kilittaşı döşendiğini hatırlatan Başkan Ergin, Çınarlıçeşme yolunun baştan sona yenilendiğini, hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Cunda'nın tarihi sokaklarına yakışır bir çalışmanın gerçekleştirileceğini söyledi.

Ayvalık'ın daha yaşanabilir ve sıkıntılarının en aza indirildiği bir kent haline getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Ergin, "Tüm mahalle, cadde ve sokaklara eşit hizmet götürüyoruz. Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Daha güzel, daha modern, huzurlu bir Ayvalık oluşturmak bizim öncelikli görevimiz. Kentimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Zorunlu olarak yenileme ve onarım ihtiyacı olan bölgelerimizde, altyapı çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası
Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası
Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası
Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası
Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası
Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası

YORUMLAR
500

Ayvalık Belediyesi, Alibey Adası, Balıkesir, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:21:54. #1.13#
SON DAKİKA: Cunda (Alibey) Adası'na hizmet binası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement