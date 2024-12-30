Curling Süper Lig 2023-2024 Sezonu Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Curling Süper Lig 2023-2024 Sezonu Şampiyonları Belli Oldu

Curling Süper Lig 2023-2024 Sezonu Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Curling Süper Lig’nde kadınlarda TEİAŞ Spor, erkeklerde ise Erzurum Akademi şampiyonluk kazandı. Görkemli kupa ve madalya töreni sonrasında federasyon başkanı kutlama yaptı.

30.12.2024 11:36  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Curling Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonları belli oldu. Kadınlarda TEİAŞ Spor, erkeklerde ise Erzurum Akademi Süper Lig şampiyonluğunu kazandılar. Kupa ve madalya töreni görkemli geçti.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 - 2024 Sezonu Curling Süper Lig Müsabakaları 20-27 Aralık 2024 tarihlerinde Erzurum GSİM Yakutiye Curling Salonunda yapıldı. Nefes kesen müsabakalara 8 Kadın 8 erkek olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Oldukça Çekişmeli geçen müsabakalarda final karşılaşmaları de büyük bir heyecana sahip oldu.

Kızlarda Şampiyon TEEAŞ

Kızlarda şampiyonluk ipini TEİAŞ Spor göğüsledi. Finalde Köyceğiz Göl Spor'u mağlup eden Dilşat Yıldız ve Öznur Polat idaresindeki TEİAŞ Spor, Süper Ligde 4. Şampiyonluğunu ilan etti. Kadınlarda ikinciliği Antrenör Oğuz Zengin yönetimindeki Köyceğiz Göl Spor elde ederken, Antrenör Bilal Ömer Çakır idaresindeki Kuzey Yamacı Spor üçüncü oldu.

Erkeklerde Şampiyon Erzurum Akademi

Erkeklerin final karşılaşması da nefesleri kesti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, TEİAŞ 15. Bölge Müdürü Yakup Albayrak ile çok sayıda davetli ile Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de final karşılaşmalarını izledi. Erkeklerde Antrenör Adem Özdemir yönetimindeki Erzurum Curling Akademi, finalde Antrenör Ahmet Çelik nezaretindeki Çelebi Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu. Çelebi Spor ikinci, Antrenör Bilal Ömer Çakır yönetimindeki Kuzey Yamacı Spor ise üçüncü sırada yer aldı.

Şebin Tebrik Etti

Final karşılaşmalarının ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi. Curling Salonu'ndaki tören oldukça görkemli geçti. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, TRT Spor Yıldız'dan da canlı olarak yayınlanan müsabakaların oldukça zevkli geçtiğine işaret ederek, "Burada çok güzel müsabakalar izledik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyon olan takımları kutluyorum" dedi.

Federasyon Başkanı Şebin'in takımları tebrik etmesinin ardından protokol de, sporcuların madalya ve kupalarını vererek tebrik etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, dereceye giren takımları kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Türkiye, Yerel, Yaşam, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Curling Süper Lig 2023-2024 Sezonu Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:08:44. #1.13#
SON DAKİKA: Curling Süper Lig 2023-2024 Sezonu Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.