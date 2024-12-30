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Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Curling Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonları belli oldu. Kadınlarda TEİAŞ Spor, erkeklerde ise Erzurum Akademi Süper Lig şampiyonluğunu kazandılar. Kupa ve madalya töreni görkemli geçti.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 - 2024 Sezonu Curling Süper Lig Müsabakaları 20-27 Aralık 2024 tarihlerinde Erzurum GSİM Yakutiye Curling Salonunda yapıldı. Nefes kesen müsabakalara 8 Kadın 8 erkek olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Oldukça Çekişmeli geçen müsabakalarda final karşılaşmaları de büyük bir heyecana sahip oldu.

Kızlarda Şampiyon TEEAŞ

Kızlarda şampiyonluk ipini TEİAŞ Spor göğüsledi. Finalde Köyceğiz Göl Spor'u mağlup eden Dilşat Yıldız ve Öznur Polat idaresindeki TEİAŞ Spor, Süper Ligde 4. Şampiyonluğunu ilan etti. Kadınlarda ikinciliği Antrenör Oğuz Zengin yönetimindeki Köyceğiz Göl Spor elde ederken, Antrenör Bilal Ömer Çakır idaresindeki Kuzey Yamacı Spor üçüncü oldu.

Erkeklerde Şampiyon Erzurum Akademi

Erkeklerin final karşılaşması da nefesleri kesti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, TEİAŞ 15. Bölge Müdürü Yakup Albayrak ile çok sayıda davetli ile Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de final karşılaşmalarını izledi. Erkeklerde Antrenör Adem Özdemir yönetimindeki Erzurum Curling Akademi, finalde Antrenör Ahmet Çelik nezaretindeki Çelebi Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu. Çelebi Spor ikinci, Antrenör Bilal Ömer Çakır yönetimindeki Kuzey Yamacı Spor ise üçüncü sırada yer aldı.

Şebin Tebrik Etti

Final karşılaşmalarının ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi. Curling Salonu'ndaki tören oldukça görkemli geçti. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, TRT Spor Yıldız'dan da canlı olarak yayınlanan müsabakaların oldukça zevkli geçtiğine işaret ederek, "Burada çok güzel müsabakalar izledik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyon olan takımları kutluyorum" dedi.

Federasyon Başkanı Şebin'in takımları tebrik etmesinin ardından protokol de, sporcuların madalya ve kupalarını vererek tebrik etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, dereceye giren takımları kutladı. - ERZURUM