Cüzdanı Bulup Teslim Etti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir fabrika işçisi, yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Eski Kiler mevkiinde yürümekte olan bir vatandaş, yolda para dolu cüzdana rastladı. Cüzdanı inceleyen vatandaş, bulduğu telefon numaralarından sahibine ulaştı. Fabrika işçisi, bulduğu cüzdanı Türbe mevkiine gelen sahibine teslim etti.

"Böyle güzel yürekli insanlar görmek mutluluk verici"

Güzel yürekli insanlar görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen cüzdan sahibi Mahir Aydın, "Cüzdanımı kaybettim diye canım çok sıkkındı. İçerisinde evraklarım, kimliğim, banka kartlarım, nakit param vardı. Çok şükür cüzdanımı bulup teslim etme gereği gösteren bir iyi insan varmış. Böyle güzel yürekli insanlar görmek mutluluk verici. Örnekleri bol olsun inşallah" dedi. - TEKİRDAĞ