D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika
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D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü

26.05.2022 13:20
D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, D-785 karayoluna çıkan başıboş inek, araç trafiğini tehlikeye düşürdü.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde, D-785 karayoluna çıkan başıboş inek, araç trafiğini tehlikeye düşürdü.

Sungurlu-Çorum karayolu sanayi kavşağı yakınlarında sahipsiz bir inek D-785 karayoluna yoluna çıkarak trafikte tehlike oluşturdu. Yolda geçen araçların arasında ilerleyen inek sürücülere zor anlar yaşattı. Sungurlu istikametine seyir halinde olan bir tır, yolda ilerleyen ineğe çarpmamak için ani manevra yapınca devrilme tehlikesi atlattı.

Yoldan geçen sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen karayolları ve belediye ekipleri bölgeye gelmeden, başıboş inek bir süre yürüdüğü yoldan çıkarak gözden kayboldu. - ÇORUM

D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü
D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü
D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sungurlu, Tragger, Çorum, İnek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel D-785 karayolunda ilerleyen başıboş inek trafiği tehlikeye düşürdü - Son Dakika


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