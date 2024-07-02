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Dadaş kaşiften 'serinleten' buluş

ERZURUM - Erzurum'da bir kaşif, sıcak yaz günlerinde serinleten bir buluşun altına imza attı.

Yaptığı birbirinden ilginç buluşlarıyla bilinen Ebubekir Taşbaşı, sıcakların etkili olduğu bu günlerde soğutmalı fes yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ürünlerinin tanıtımını bizzat Erzurum'un en işlek yerlinden birisi olan Yakutiye Kent Meydanı'ndan yapan ve yöre insanı tarafından 'Dadaş kaşif' olarak bilinen Taşbaşı ilgi odağı oldu. Zaman zaman komik anların ve gülüşmelerin yaşandığı buluşların tanıtımında fesi deneyen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

(ERZ-NK-ÖK-Y)