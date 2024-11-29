Dağda Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Dağda Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı

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Erzurum'da yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çoban, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

29.11.2024 10:50
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Dağda mahsur kalan çoban köylülerin yardımıyla kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir çobanı hayvanlarıyla birlikte dağda mahsur bıraktı. Zorlu kış koşulları nedeniyle köyüne dönemeyen çoban, köylülerin seferber olmasıyla kurtarıldı.

Yardım ekipleri, çobanı ve koyun sürüsünü güvenli bir şekilde köyüne ulaştırmayı başardı. Kurtuluşunu türküler eşliğinde kutlayan çoban, köyüne dönerken hem kendisi hem de koyunları için unutulmaz bir anı yaşadı.

Olay, köy halkının dayanışma ruhunu ve zorlu doğa şartlarında birbirine olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çoban, "Beni ve hayvanlarımı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu dayanışma olmasaydı, bugün burada olamazdık," diyerek duygularını ifade etti.

Dağda Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dağda Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı - Son Dakika

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