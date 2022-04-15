Dağkapı Burçlarındaki restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Dağkapı Burçlarındaki restorasyon çalışmaları sürüyor

15.04.2022 16:46

Dağkapı Burçlarındaki restorasyon çalışmaları sürüyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Surlar'da Diriliş Başlıyor' mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda, Mervani Mescidi'nin hassas bir şekilde sökülen betonarme üst örtüsünün yerine, yapıya temas etmeyecek şekilde çelik kiriş sistemi...

Dağkapı Burçlarındaki restorasyon çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Surlar'da Diriliş Başlıyor' mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda, Mervani Mescidi'nin hassas bir şekilde sökülen betonarme üst örtüsünün yerine, yapıya temas etmeyecek şekilde çelik kiriş sistemi üzerine serilen beton sayesinde, yapının orijinalliğinin korunması sağlandığı bildirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 'Surlar'da Diriliş Başlıyor' mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda Hamid Aytaç Hat Müzesi olacak Dağkapı Burçlarındaki restorasyon devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Surlarda yapılan tüm restorasyon çalışmaları 'Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Bilim Komisyonu' tavsiyesi ile 'Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' tarafından uygun bulunan projeler çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarda Mervani Mescidi'nin teras katında statik açıdan dayanımları düşük durumda olan betonarme döşemesi Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun onaylı projelerine uygun olarak yapıya zarar vermeyecek şekilde, çelik halat ve karot kesim yöntemleri kullanılarak söküldüğü bildirildi.

Dünya örnekleri göz önüne alındı

Komisyon ve kurul, mescidin özgün üst örtüsünün nasıl olduğuna dair yeterli veri bulunmaması, yapılacak herhangi bir geleneksel örtü sisteminin ileriki dönemlerde yanıltıcı etki oluşturabileceği dolayısıyla Türkiye ve dünyada birçok yapıda kullanılan çağdaş yapı elamanlarının tercih edilmesi kararlaştırdı. Taş yüzeylere temas eden çimento artıklarının temizlenmesinin ardından yerleştirilen demontabıl çelik kirişler üzerine trapez sac konularak özgün duvar ve dolgu yüzeylere temas etmeyecek şekilde beton döküldü.

Dağkapı Burçlarındaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Dağkapı Burçlarındaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Dağkapı Burçlarındaki restorasyon çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, The Revenant, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dağkapı Burçlarındaki restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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