DAKAF 22'de geri sayım başladı - Son Dakika
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DAKAF 22'de geri sayım başladı

06.03.2022 12:14
DAKAF 22'de geri sayım başladı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, 7-8 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF'22) geri sayım başladı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, 7-8 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF'22) geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) "Yetenek Her Yerde" sloganıyla başlatmış olduğu Bölgesel Kariyer Fuarlarından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), bu yıl Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, 9 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek. 40 kadar firmanın sponsorluğunda, 300'e yakın katılımcı firmanın yer alacağı DAKAF'22'de birbirinden değerli konuklar, sektörlerinin önde gelen firmaları ve on binlerce öğrenci bir araya gelecek. Mülakat ortamlarının yanı sıra çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, atölye çalışmalarına, eğitimlere, simülasyon programlarına ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilere de yer verilecek olan fuar, tüm üniversiteleri bölgesel olarak buluşturarak gençlerin istihdamı ve kariyer yönelimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Rektör Çomaklı: "DAKAF, İstihdam Konusunda Büyük Fırsatlar ve İmkanlar Sunuyor"

Koronavirüs pandemisinden önceki Doğu Anadolu Kariyer Fuarına da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, önceki fuarın yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladığını ve öğrenci ile mezunların kariyerlerine önemli ölçüde katkı sağladığını belirtti. Bu yıl da en ez 50 bin katılımı hedeflediklerini aktaran Rektör Çomaklı: "Akademisyen, birim yöneticileri ve gönüllü öğrencilerimizden oluşan 250 kişilik bir ekiple hazırlıkları sürdürüyoruz. 'Yetenek Her Yerde' temasıyla, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından başlatılan bölgesel nitelikteki kariyer fuarları, ülkemizin geleceğinde önemli görevler alacak gençlerimiz için istihdam konusunda büyük fırsatlar ve imkanlar sunuyor. Öğrencilerimizin, yalnızca akademik gelişimleri değil, kariyer ve gelecek hedefleri de dikkate alınarak hayata geçirilen çok önemli bir projeye yeniden ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle, bölgemizde eğitim gören tüm öğrenciler ile sektör yöneticilerini ve kurum temsilcilerini DAKAF 22'ye davet ediyor, fuarın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı
DAKAF 22'de geri sayım başladı

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Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Atölye, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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