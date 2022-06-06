Dalgıçlar çevre gününde Van Gölü'nde dip temizliği yaptı - Son Dakika
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Dalgıçlar çevre gününde Van Gölü'nde dip temizliği yaptı

06.06.2022 00:35
Dalgıçlar çevre gününde Van Gölü'nde dip temizliği yaptı

Dalgıçlar çevre gününde Van Gölü'nde dip temizliği yaptı Van Büyükşehir Belediyesi '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Akdamar Adası'nda dalgıçlarla dip temizliği yaptı.

Dalgıçlar çevre gününde Van Gölü'nde dip temizliği yaptı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Akdamar Adası'nda dalgıçlarla dip temizliği yaptı.

Çevre farkındalığını artırmak ve vatandaşları bu konuda daha fazla bilinçlendirmek için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, çevre farkındalığı etkinliği düzenledi. Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen etkinlikte Van Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Van Dalış Okulu 'Van Diving' üyelerinden oluşan dalgıçlar Van Gölü'nde dip temizliği yaptı. Gölde çıkarılan araç lastiği, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklar Akdamar'da sergilenerek, Su altı Fotoğraf Sanatçısı Tahsin Ceylan tarafından da görüntülendi.

Etkinliğe katılan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, çevre farkındalığını artırmak ve vatandaşları bu noktada dada fazla bilinçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Genel Sekreter Çelikel, "5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Sayın Valimizle birlikte hem karadan hem de dip çamur temizliği ile ilgili yapılan çalışmaları inceledik. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ve Van'daki dalış okulumuz 'Van Diving' ile birlikte çevre farkındalığı artırmak ve bunu insanlarımıza yansıtmak adına Akdamar Ada'mızda suyun altındaki çöpleri çıkarttık. İstiyoruz ki hem buraya gelen misafirlerimiz, hem de vatandaşlarımız bu hassasiyeti bizlerle paylaşsın. Göle attığımız hiçbir çöpü göl öğütmüyor. ya da yok etmiyor olduğu gibi gölün doğal hayatını kirletiyor ve ekosistemine zarar veriyor. 5 Haziran Dünya çevre gününde göstermiş olduğumuz bu gayrete tüm hemşehrilerimize de ortak olmasını istiyoruz" dedi.

Yapılan etkinliğin ardından Su altı Fotoğraf Sanatçısı Tahsin Ceylan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerini su içerinde de görüntüledi.

Etkinlik çekilen fotoğraflarla sona erdi.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dalgıçlar çevre gününde Van Gölü'nde dip temizliği yaptı - Son Dakika

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