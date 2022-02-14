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Dalmış Beauty'den güzellik merkezleri için 'referans' önerisi - Son Dakika

Dalmış Beauty'den güzellik merkezleri için 'referans' önerisi

14.02.2022 00:58
Dalmış Beauty'den güzellik merkezleri için 'referans' önerisi

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, merdiven altı güzellik merkezlerine dikkat çekerek merkezlere gitmeden önce güçlü referans alınmasını istedi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, merdiven altı güzellik merkezlerine dikkat çekerek merkezlere gitmeden önce güçlü referans alınmasını istedi.

Güzellik salonu tercihlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, günümüzde kadın erkek ayırt edilmeksizin çok sayıda insanın güzellik merkezine gittiğini hatırlattı. Talebin artmasının beraberinde kalitesiz ve tecrübesiz yerlerin hizmet vermesine neden olduğunu ifade eden Dalmış, güzelliğin ve sağlığın riske atılmaması için dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. Dalmış, "Profesyonel güzellik salonları, müşterilerine saç bakımından cilt bakımına, epilasyondan kuaförlüğe kadar birçok alanda hizmet sunmakta. Referansları dikkate alın, sayının çok fazla olması güzellik merkezi seçimini zorlaştırabilir. İlk yapılacak iş, sayıyı azaltmaktır. Bunun için arkadaşlardan, aile bireylerinden ve daha önce hizmet alan müşterilerden tavsiyeler almaktır. İnternet üzerinden araştırmalar yapmak, referans edinmek için güzel bir yoldur. Kadro deneyimli ve profesyonel olmalı. Sizin kadar bilgiye ve tecrübeye sahip birine cilt ve saç bakımı yaptırarak para ödemek ister misiniz? Bu soruya 'Evet' cevabını verecek yok gibidir. Güzellik merkezini kaliteli ve profesyonel yapan en temel unsur kadrosudur. Deneyimli ve bilgili kadroya sahip merkezler tercih edilmeli. Ucuz ama kaliteli hizmet arayışında olanlar güzellik okullarına yakın merkezlere gidebilir. Güzellik okullarına yakın mekanlarda çalışan öğrenciler uzmanları tarafından denetlendiğinden çok güzel işler çıkarabilirler. Özel tedaviye ihtiyaç duyanları tedavilerine yönelik hizmetler sunan özel tesisleri tercih etmesi konusunda uyarmakta. Çünkü tedavilerin alanında bilgili kadro tarafından özel işlemler ve ürünler kullanılarak yapılması gerekir. Ürünler kaliteli ortam hijyenik olmalı. Güzellik merkezlerinde kullanılan ürünlerin kalitesi, sonucun memnun edici olmasında son derece etkilidir. Dünya standartlarında, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin kullanılması tercih nedeni olabilir. Tercih yapmadan önce güzellik merkezinin aranarak kullanılan ürünler hakkında bilgi edinilebilir. Ortamın hijyenik, kullanılan materyallerin streil olması sağlık açısından son derece önemlidir. Kişiye özel materyaller ve malzemeler kullanılması virüs, bakteri gibi hastalıkların yayılmasını engeller. Kullanılan materyallerin temiz ve hijyenik olması, müşterilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmesini sağlayacaktır. Hijyen konusunda emin olmak için test ziyareti yapılabilir" dedi. - ELAZIĞ

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Mehmet Sait, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalmış Beauty'den güzellik merkezleri için 'referans' önerisi - Son Dakika


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