Dalyan'da kadına yönelik şiddete 'dur' denildi

Muğla Dalyan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgi verilerek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Muğla İl Eylem Planı tanıtımı yapılırken, kadına yönelik şiddete 'dur' denildi.

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Köyceğiz Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Ortaca Belediyesi, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanında farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu. Kurulan stant, protokol üyeleri tarafından ziyaret edilirken çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Etkinlik sürecinde, vatandaşlara ve yabancı uyruklu bireylere aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgi verilerek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Muğla İl Eylem Planı tanıtımı yapıldı. Ayrıca Alo 183 İhbar hattının ve KADES uygulamasının bilinirliğinin arttırılması amacıyla broşürler dağıtıldı. - MUĞLA