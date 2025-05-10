Danimarka\'dan Gazipaşa\'ya İlk Uçuş

Danimarka'nın Billund Havalimanı'ndan Gazipaşa'ya ilk uçuşunu gerçekleştiren CAT bünyesinde faaliyet gösteren Airseven'e ait yolcu uçağı, su takı seremonisiyle karşılandı.

Danimarka'nın Billund Havalimanı'ndan Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştiren Copenhagen Air Taxi (CAT) bünyesinde faaliyet gösteren Airseven Havayolları'na ait yolcu uçağı, Gazipaşa'da su takı seremonisiyle karşılandı. Uçaktan inen 174 yolcu ile 8 kişilik mürettebat, terminal önünde karanfillerle karşılandı. Protokol üyeleri tek tek yolculara çiçek takdim ederken, yolcuların memnuniyeti yüzlerine yansıdı. Karşılama töreninde ayrıca mürettebata da çiçek sunularak teşekkür edildi. Terminal girişinde kurulan alanda mürettebatlı birlikte pasta kesildi, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Havalimanı İşletme Koordinatörü Ali Özgür Pehlivan, "Billund Havalimanı'ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na başlayan bu seferle beraber, önümüzdeki dönemde Kopenhag'dan da sefer ekleyerek devam edecek. Haftada bir sefer olarak başlayacak uçuşlar, önümüzdeki dönemde ikiye çıkartılarak ağustosa kadar devam edecek. Billund Havalimanı'ndan gelen bugünkü uçuşumuzda 174 tane yolcumuz, 6 mürettebat ve 2 uçuş ekibiyle beraber toplam 8 kişilik mürettebatla ilk uçuş gerçekleştirildi " dedi. - ANTALYA