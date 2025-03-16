Darende'de konteyner yangını

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Ağılbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede köy evleri inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda konteynerler kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.